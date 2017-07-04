Политика

12:41 04.07.2017

Вопрос деоккупации Крыма и ОРДЛО должен рассматриваться по единой формуле – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар, народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров считает, что вопрос деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса должен рассматриваться в едином формате.

"Сначала Донбасс, потом Крым. Мне кажется мы должны переходить на единую формулу наших задач. Эта формула должна звучать следующим образом: восстановление территориальной целостности Украинского государства в границах, признанных международным сообществом, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Именно такая формула не даст возможности (президенту РФ Владимир - ИФ) Путину в дальнейшем надеяться на то, что Крым останется в составе РФ", - сказал он в ходе конференции во вторник в Киеве.

Р.Чубаров также отметил, что рассматривая разные варианты возвращения Крыма под суверенитет Украины должен быть четко выделен крымскотатарский фактор.

"Есть один аспект, который должен быть положен среди самых главных факторов, элементов, мотиваций - это фактор крымскотатарского народа", - добавил он.

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