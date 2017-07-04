Нардеп Довгий призвал регламентный комитет Рады снять с него неприкосновенность

Внефракционный народный депутат, экс-секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий обратился к членам регламентного комитета Верховной Рады с просьбой поддержать представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во вторник утром во время заседания указанного комитета парламента, на котором рассматривается представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия Верховной Рады на привлечение О.Довгого к уголовной ответственности.

"Я обращаюсь к вам: поддержите представление и дайте мне возможность поставить раз и навсегда точку на этих спекуляциях в судебном порядке", - заявил О.Довгий после того, как Ю.Луценко представил позицию Генпрокуратуры по этому представлению.

Кроме того, парламентарий заявил, что его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет.

"Это значит, господин председатель (обращаясь к председателю регламентного комитета Рады Павлу Пинзенику – ИФ), что завтра вас могут привлечь к ответственности и за решение высокоуважаемого комитета, поскольку оно не понравилось генеральному прокурору", - сказал он.

Кроме того, О.Довгий подчеркнул, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.

Генеральный прокурор Украины во вторник пришел на заседание регламентного комитета Верховной Рады и выступил перед членами комитета с юридическим обоснованием представления о снятии неприкосновенности с О.Довгого за злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева стоимостью 81 млн грн.

"Мы считаем, что у нас достаточно собранных материалов, чтобы выдвинуть подозрение действующему народному депутату Довгому Олесю Станиславовичу в том, что он, четко осознавая после подписания ним лично визы на рассмотрение ходатайства по жилищному кооперативу "Технолог", что они просят около 100 га в пределах заказника местного значения, который определялся неотмененным решением Киевского городского совета от 2005 года, поставил вопреки регламенту Киевсовета вопрос в повестку дня в неустановленном порядке, вынудив определенным способом действовать господина Евлаха – руководителя соответствующей комиссии, а также ставил на голосование без раздачи материалов, чем также нарушил регламент", - сказал генпрокурор.

Он продолжил: "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн. Прошу принять решение о вынесении вопроса на сессию для дачи разрешения привлечь Довгого к уголовной ответственности по статье 364 ч.2".

Ч.2 ст. 364 УК Украины – Злоупотребление властью или служебным положением, если оно послужило причиной тяжелые следствий, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.