Политика

16:43 03.07.2017

НАТО выступает за мирное разрешение ситуации на Донбассе, поддерживая украинский суверенитет и целостность

НАТО является сторонником мирного урегулирования ситуации на востоке Украины и по прежнему считает проведенный референдум в Крыму в 2014 году нелегитимным, заявляет помощник генерального секретаря НАТО Сорина Думитру Дукару.

"Североатлантический совет неоднократно заявлял о том, что так называемый проведенный референдум в марте 2014 года в Автономной Республики Крым был... нелегитимным, в то же время НАТО поддерживает мирное разрешение на востоке Украины, уважая при этом украинский суверенитет и территориальную целостность", - заявил С.Д.Дукару в ходе торжественного заседания Верховной Рады, посвященного 20-летию подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что Украина и НАТО никогда не были столь близки в плане практического сотрудничества. С.Д.Дукару подчеркнул, что НАТО поддерживает комплексные реформы сектора безопасности и обороны Украины.

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