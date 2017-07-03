Политика

16:42 03.07.2017

Представление на Дейдея будет вынесено в зал Рады или возвращено генпрокурору на усмотрение спикера - Пинзеник

Представление о согласии парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея может быть вынесено в сессионный зал на рассмотрение народных депутатов или возвращено генеральному прокурору Юрию Луценко на усмотрение председателя парламента, заявляет первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник.

"Вывод будет направлен председателю Верховной Рады, и он далее определит, куда его направить. Есть два варианта: либо он его направит на рассмотрение Верховной Рады, либо направит обратно в Генеральную прокуратуру", - сказал П.Пинзеник журналистам после заседания комитета, на котором рассматривали представление о снятии неприкосновенности с Е.Дейдея.

Парламентарий отметил, что вывод комитета не содержит рекомендаций, как поступить с представлением. "Он содержит информацию о том, является ли представление законным, мотивированным, обоснованным, но не рекомендацию о его дальнейшем направлении", - добавил П.Пинзеник.

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