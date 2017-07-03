Политика

16:38 03.07.2017

Регламентный комитет Рады рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Добкина на следующей неделе

Комитет по вопроса регламента Верховной Рады намерен рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на заседании на следующей неделе, сообщил руководитель этого комитета Павел Пинзеник.

"Если верна информация, предоставленная мне аппаратом Верховной Рады, то Добкин ознакомился с предложением дать пояснение и с текстом представления сегодня. Это значит, что начался пятидневный срок, который предоставлен ему для дачи соответствующих пояснений", - сказал П.Пинзеник журналистам в понедельник в Киеве.

При этом народный депутат добавил: " У нас будет еще следующая неделя, которая предназначена для работы в пленарном режиме, для того, чтобы провести заседание комитета и рассмотреть этот вопрос".

В свою очередь, на заседании регламентного комитета, где рассматривали представление на снятие неприкосновенности с народного депутата их фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказал мнение, что согласно установленным срокам рассмотрения в парламенте представлений, профильный комитет мог бы до конца текущей недели дать вывод по представлению на Михаила Добкина.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Регламентный комитет Рады отклонил представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея

Принятие совместного заявления по результатам саммита Украина-ЕС под угрозой

Гройсман посетит Лондон

Украина может инициировать упрощение визового режима с Великобританией

Енин: задача Генпрокуратуры в деле Маркива – обеспечить защиту его законных интересов в итальянском суде

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО выступает за мирное разрешение ситуации на Донбассе, поддерживая украинский суверенитет и целостность

Представление на Дейдея будет вынесено в зал Рады или возвращено генпрокурору на усмотрение спикера - Пинзеник

Рада должна дать "зеленый свет" выведению партнерства Украина-НАТО на новый уровень

Принятие совместного заявления по результатам саммита Украина-ЕС под угрозой из-за позиции Нидерландов – источник

Меркель и Трамп встретятся в преддверии саммита G20

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8721.html
РЕКЛАМА