Регламентный комитет Рады рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Добкина на следующей неделе

Комитет по вопроса регламента Верховной Рады намерен рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина на заседании на следующей неделе, сообщил руководитель этого комитета Павел Пинзеник.

"Если верна информация, предоставленная мне аппаратом Верховной Рады, то Добкин ознакомился с предложением дать пояснение и с текстом представления сегодня. Это значит, что начался пятидневный срок, который предоставлен ему для дачи соответствующих пояснений", - сказал П.Пинзеник журналистам в понедельник в Киеве.

При этом народный депутат добавил: " У нас будет еще следующая неделя, которая предназначена для работы в пленарном режиме, для того, чтобы провести заседание комитета и рассмотреть этот вопрос".

В свою очередь, на заседании регламентного комитета, где рассматривали представление на снятие неприкосновенности с народного депутата их фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказал мнение, что согласно установленным срокам рассмотрения в парламенте представлений, профильный комитет мог бы до конца текущей недели дать вывод по представлению на Михаила Добкина.