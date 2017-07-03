Принятие совместного заявления по результатам саммита Украина-ЕС под угрозой

Принятие совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС, запланированного в Киеве на 12-13 июля, оказалось под угрозой, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

"Причиной этого стало блокирование Нидерландами возможной фиксации в совместном заявлении положения о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, такую позицию связывают с процессом формирования новой правительственной коалиции и намерением премьера Марка Рютте вновь использовать "украинскую карту" для решения внутриполитических проблем.

Источник добавил, что такое поведение нидерландской стороны "вызывает разочарование и непонимание как в европейских столицах, так и в Украине".