Политика

14:58 03.07.2017

Посол Великобритании высказалась за смягчение визового режима для Украины

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф высказала мнение о необходимости Лондону упростить визовый режим с Украиной.

"У нас есть смягченный визовый режим с некоторыми странами мира. Я буду убеждать мое правительство применить его к Украине", – сказала она во время "круглого стола" "Аудит внешней политики: Украина-Великобритания" в понедельник в Киеве.

Дж. Гоф добавила, что ей необходимо согласовать ожидания Украины от визового режима с Великобританией, после чего она сможет обсуждать детали с британскими властями.

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