Оккупированные территории обязаны оплачивать поставляемую им электроэнергию

Оккупированные территории Украины обязаны платить за предоставленную им электроэнергию, заявил народный депутат, первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в эфире телеканала "112.Украина", сообщает пресс-служба политсилы в пятницу.

"Сегодня сложная ситуация возникла на нашем энергетическом рынке. С одной стороны на оккупированной территории живут граждане Украины, с другой, после блокады, в течение уже двух месяцев, не поступают средства за предоставленную электроэнергию временно оккупированным территориям. Так только по (Луганской – ИФ) области эта задолженность составляет 2,6млрд грн. Понятно, что за предоставленную электроэнергию надо платить, ведь эта дотация не заложена в государственный бюджет. Кроме того, эта неуплата может привести к коллапсу энергетической системы и банкротству тех компаний, которые обеспечивают поставки электроэнергии", - подчеркнул политик.

И.Кононенко добавил, что сегодня к решению этого сложного вопроса подключилось и Министерство энергетики и осуществляется комплекс вещей, чтобы все же за электроэнергию платили.

"Заявления России, что она вместо Украины будет поставлять электроэнергию - не соответствует действительности. Кстати, РФ ранее частично поставляла электроэнергию в некоторых населенных пунктов на оккупированной территории. И за эту электроэнергию им оплата поступала", - подчеркнул парламентарий.