Политика

15:12 28.04.2017

Кабмин Украины предложил СНБО продлить действие санкций ввиду продолжающейся агрессии РФ

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о предложении Совету национальной безопасности и обороны продлить срока действия санкций против ряда физических и юридических лиц.

Согласно распоряжению правительства №288 от 26 апреля, Кабмин одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности страны, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины.

В частности, Кабмин предлагает продлить срок действия санкций для физических и юридических лиц, введенных решением СНБО 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Правительство Украины поручило органам исполнительной власти, на которых будет возложено выполнение решения СНБО о применении санкций, в течение срока их действия в случае обращения лица за выдачей документа разрешительного характера, выдача которого запрещена, или волеизъявления лица о совершении сделки, совершение которой запрещено, проводить проверку принадлежности такого лица к числу лиц, на которых распространяются данные санкции.

Министерству иностранных дел поручено после вступления в силу решения СНБО о применении санкций проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Кабмин предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос о сроке применения санкций и информировании лиц о применении ограничений к ним, а также относительно обнародования списка таких лиц.

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