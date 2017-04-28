Декларация по СММ ОБСЕ лишена важных элементов по безопасности из-за российской делегации – МИД Украины

Декларация, принятая накануне постоянным советом ОБСЕ, лишена важных элементов для безопасной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) из-за деструктивной работы российской делегации.

Согласно распространенному в пятницу сообщению пресс-службы МИД Украины, 27 апреля на 1143-м заседании Постоянного совета ОБСЕ была принята "Декларация в поддержку СММ ОБСЕ в Украине в результате трагического инцидента, произошедшего 23 апреля", в которой, в частности, подчеркивается необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ ко всей территории Украины, а также выражаются соболезнования родным и близким погибшего, и пожелания выздоровления пострадавшим наблюдателям.

"Из-за традиционно деструктивной позиции российской стороны одобренный документ, к сожалению, лишен важных для безопасной работы миссии элементов - всестороннего осуждения как любых запугиваний, нападок и атак в адрес СММ ОБСЕ, так и умышленного создания помех для выполнения наблюдателями своей работы, включая ограничения доступа к временно неконтролируемым правительством Украины территориям", - говорится в сообщении.

В украинском дипведомстве подчеркнули, что Украина продолжит поддерживать СММ ОБСЕ в ее работе.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время работы Совета безопасности ООН, 27 апреля, российская сторона оказалось единственной кто выступил против принятия проекта заявления Совбеза ООН для СМИ, предложенного Украиной и США. "Все попытки украинской делегации найти компромиссное решение неизменно сталкивались с категорическим неприятием со стороны РФ, которая выбрала тактику затягивания и внесения заранее неконструктивных правок", - уточнили в МИД.