Порошенко ожидает вступления в силу безвиза с ЕС 11 июня

Президент Украины Петр Порошенко ожидает вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом 11 июня текущего года.

"11 июня - это решение (постучу по дереву) должно вступить в силу, и украинцы должны свободно путешествовать", - сказал П.Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.

Он также напомнил, что окончательное решение о безвизовом режиме должен принять Совет ЕС 11 мая.

Президент отметил, что "это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся к европейской колыбели".

"Поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, точно вырастет, увеличится и нагрузка на Госпогранслужбу", - сказал он.

В связи с этим президент поставил задачу пограничной службе подготовиться к этому процессу, не допустить очереди на границе.

"Точно так же будут поставлены задачи по удешевлению транспортного сообщения, запустить в Украину лоу-косты", - сказал президент.