Порошенко ожидает вступления в силу безвиза с ЕС 11 июня
Президент Украины Петр Порошенко ожидает вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом 11 июня текущего года.
"11 июня - это решение (постучу по дереву) должно вступить в силу, и украинцы должны свободно путешествовать", - сказал П.Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.
Он также напомнил, что окончательное решение о безвизовом режиме должен принять Совет ЕС 11 мая.
Президент отметил, что "это рубикон, когда мы отходим от Российской империи и возвращаемся к европейской колыбели".
"Поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, точно вырастет, увеличится и нагрузка на Госпогранслужбу", - сказал он.
В связи с этим президент поставил задачу пограничной службе подготовиться к этому процессу, не допустить очереди на границе.
"Точно так же будут поставлены задачи по удешевлению транспортного сообщения, запустить в Украину лоу-косты", - сказал президент.