Политика

12:37 28.04.2017

Украина и Беларусь договорились в ближайшее время завершить демаркацию границы – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время завершить демаркацию совместной государственной границы.

"Мы договорились завершить в ближайшее время демаркацию наших госграниц, которая, к сожалению, не проводилась в последние годы, что станет дополнительным фактором безопасности двух государств", - сказал президент в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.

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