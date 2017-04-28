Политика

11:29 28.04.2017

Порошенко к украинцам в Польше об операции "Висла": Украинцы и поляки достигли прогресса в установлении исторической правды

Президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинской общине Польши в связи с 70-летием операции "Висла" отметил, что украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения.

"На протяжении последних десятилетий украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения, установления исторической правды. Мы научились достойно чтить невинных жертв братоубийственных конфликтов, сценарии которых очень часто навязывали нам тоталитарные нацистский и коммунистический режимы", - говорится в обращении П.Порошенко, размещенном на сайте главы Украинского государства в пятницу.

П.Порошенко отмечает, что коммунистическая репрессивная машина в который раз показала свое нечеловеческое циничное лицо. "Убийствами, голодом, выстрелами в затылок, этапами в лагеря и этническими чистками - такими методами строилось "светлое будущее" советской тоталитарной системы, которую пытается возродить современная Россия, создавая угрозу для Украины, Польши и всего демократического мира", - сказано в обращении.

Глава государства надеется, что память о трагических страницах прошлого еще более объединит украинский и польский народы в дружбе и братстве, добавит стимула к дальнейшим решительным действиям для укрепления стратегического партнерства между странами в объединенной Европе.

28 апреля 1947 году польские власти начали операцию "Висла" (польск. Akcja "Wisła"), которая сопровождалась принудительной депортацией украинцев. До 29 июля 1947 г. в пять западных и северо-западных воеводств было переселено 137833 человека.

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