ЕС готов помогать реформе госслужбы в Украине при активном участии правительства и общества

Европейский Союз уже предоставил Украине EUR104 млн финансовой помощи на реформу государственной службы и намерены продолжить помогать при условии активного участия правительства и общества в реформирования государственного управления, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"ЕС уже мобилизовал EUR90 млн бюджетной поддержки и EUR14 млн в рамках технической помощи относительно реформы государственного управления. Если правительство будет продолжать активно участвовать в этом процессе, и если мы увидим серьезные намерения общества, мы будем продолжать вас поддерживать и готовы делиться нашим опытом", - сказал он в ходе конференции, посвященной реформе госуправления при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Киеве в четверг.

Х.Мингарелли отметил, что работа премьер-министра В.Гройсмана и министра Кабинета министров Украины Виталия Саенко над реформой госуправления дает надежду на ее успешность.

Глава представительства ЕС в Украине отметил, что в украинские министерства нужно "влить новую кровь". Вместе с тем он подчеркнул, что крайне важно обеспечить прозрачный набор государственных служащих. Также по его словам, необходимо организовать программы обучения и тренингов для госслужащих, и в этом ЕС оказывает поддержку Украине.

"Знайте, что вы можете положиться на ЕС в наборе государственных служащих", - заявил Х.Мингарелли.