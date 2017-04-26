Политика

18:27 26.04.2017

Лукашенко пообещал направить белорусскую гумпомощь на Донбасс

Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в среду.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - сказал А.Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА.

"Поддержим самым необходимым - продуктами и средствами гигиены", - уточнил президент Беларуси.

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