Политика

12:59 26.04.2017

Порошенко: Лукашенко заверил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что получил заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", - сказал глава Украинского государства в Чернобыле в среду.

По его словам, такой войны не допустит белорусский народ и президент их страны А.Лукашенко.

"Мы высоко ценим нашу дружбу, сотрудничество, а линия Киев-Минск - это ось добра, дружбы и мира", - сказал П.Порошенко.

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