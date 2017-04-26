Политика

09:37 26.04.2017

Закон об Антикоррупционном суде Украины нужно принять до середины июня - представительство ЕС

Представительство Европейского Союза в Украине ожидает принятия Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде до середины июня 2017 года, международные эксперты, в том числе европейские, свои предложения уже подготовили.

"В соответствии со взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закон о создании Антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - говорится в ответе представительства ЕС на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно подготовки соответствующего законопроекта.

В диппредставительстве напомнили, что внесение в парламент этого законопроекта - в компетенции украинской власти, в частности Верховной Рады, правительства и президента. Вместе с тем, международные эксперты помогают Украине в разработке этого документа.

В представительстве ЕС отметили, что закон о судебной системе и статусе судей уже предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда, имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

"Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения по созданию этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействии этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также относительно гарантий безопасности и беспристрастности , которые должны регулировать этот процесс", - отметили в представительстве, добавив, что ЕС причастен к некоторым из этих дискуссий через своих представителей или финансируемые Евросоюзом проекты в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

В диппредставительстве отметили, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но и имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

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