Политика

14:31 25.04.2017

ТКГ соберется на заседание в Минске 26 апреля

Заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам состоится в Минске в среду, 26 апреля, а встреча рабочей подгруппы по безопасности 25 апреля не состоится, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Завтра, 26 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам", - сказала Д.Олифер.

По ее словам, в связи с инцидентом, произошедшим с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля в Луганской области, встреча рабочей подгруппы по безопасности, запланированная на 25 апреля, не состоится.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.

Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.

Позже в пресс-службе СММ ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля СММ один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии и Чехии.

Управление СБУ в Луганской области открыло уголовное производство по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека) по факту подрыва автомобиля СММ ОБСЕ, прокуратура области контролирует ход расследования.

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