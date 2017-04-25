Политика

12:33 25.04.2017

Киев должен пояснить украинцам в ОРЛО целесообразность прекращения поставок электроэнергии

Власти Украины должны пояснить украинцам, проживающим на временно неподконтрольной Киеву территории Луганской области, целесообразность прекращения поставок электроэнергии, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Если нам нужно сделать какие-то шаги, мы можем это сделать, но мы должны это пояснить тем людям, тем гражданам Украины, которые остались на неподконтрольной территории",- сказала она агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос относительно ее позиции о прекращении Киевом энергоснабжения отдельных районов Луганской области (ОРЛО).

Она отметила, что украинская сторона должна дать разъяснение таких шагов, экономическую обоснованность такого решения.

"Если это будет по крайней мере разъяснено, то те украинцы, которые находятся сегодня на неподконтрольной территории, к этому отнесутся с пониманием. Иначе, воюя за территорию, мы теряем людей", - пояснила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Как сообщалось, "ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

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