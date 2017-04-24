Олланд заявил, что поддержит Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во втором туре президентских выборов поддержит лидера движения "Вперед" Эмманюэля Макрона.

"Со своей стороны, я буду голосовать за Макрона", - заявил он в понедельник.

По данным МВД Франции, кандидат в президенты страны от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в первом туре голосования набрал 23,75% голосов, кандидат ультраправых Марин Ле Пен - 21,53%.

Таким образом, оба кандидата проходят во второй тур выборов главы государства, который намечен на 7 мая.