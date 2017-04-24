Политика

15:38 24.04.2017

Париж призывает стороны конфликта на Донбассе соблюдать Минские договоренности и обеспечить безопасный доступ СММ ОБСЕ – Эро

Франция призывает стороны конфликта на Донбассе обеспечить свободный и безопасный доступ для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также к выполнению Минских договоренностей.

"Она (Франция - ИФ) решительно осуждает любое препятствование ОБСЕ в выполнении ее миссии. Ответственные за такие препятствия должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я призываю все стороны конфликта, и особенно сепаратистов, обеспечить свободный, беспрепятственный и безопасный доступ миссии ОБСЕ в зону ее ответственности и приобщиться к выполнению Минских соглашений - единственного пути к решению конфликта", - говорится в заявлении Ж..-М.Эро, обнародованном пресс-службой посольства Франции в Украине в понедельник.

В своем заявлении министр отмечает, что Франция и Германия, в рамках "Нормандского формата", будут прилагать постоянные усилия для разрешения конфликта путем полной имплементации Минских договоренностей.

От имени Французского государства он также выразил соболезнования семье погибшего, а также ОБСЕ и всем ее сотрудникам, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ВАЖНОЕ

Украинская делегация в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта – И.Геращенко

Послы ЕС утвердят решение по безвизовому режиму с Украиной 26 апреля

Макрон получил 23,75% голосов в I туре выборов президента Франции, Ле Пен 21,53% - окончательные данные

Санкции в отношении РФ не являются политикой сами по себе, они один из инструментов для прекращения украинского конфликта - Могерини

Макрон и Ле Пен вышли в лидеры на выборах президента Франции

ПОСЛЕДНЕЕ

Инициатива о миротворцах ООН на Донбассе должна обсуждаться со сторонами конфликта, в ООН и странах "нормандской четверки" - Песков

Порошенко ожидает выбора французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе и с активной позицией по миру в Украине

Вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе становится актуальнее после подрыва машины СММ ОБСЕ - И.Геращенко

Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей миссии СММ ОБСЕ на Донбассе – МИД

В Вашингтоне призвали Москву повлиять на боевиков ОРДЛО, чтобы они сделали первый шаг к восстановлению мира в Украине

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить мужскую одежду на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА