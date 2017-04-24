Украинская делегация в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта – И.Геращенко

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) требует запуска процедуры импичмента президент ПАСЕ Педро Аграмунта из-за визита делегации во главе с ним в Сирию, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"В кресле председательствующего на заседании сессии ПАСЕ - заместитель президента, потому что члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал. Председательствующий на сессии сообщил, что по требованию делегатов состоятся слушания, где Аграмунт готов будет ответить на вопросы. Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - написала И.Геращенко в понедельник днем в своей странице в Фейсбук.

Информацию о том, что многие делегаты ПАСЕ требуют отставки П.Аграмунта написал и народный депутат Украины, члена делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

"В ПАСЕ грандиозный скандал как бы не за все время существования из-за визита президента Ассамблеи в Сирию и коррупционных обвинений. Очень многие делегаты требуют отставки", - написал он в своей странице в Фейсбук.

В свою очередь народный депутат Украины Борислав Береза, который также является членом украинской делегации в ПАСЕ, отметил в видеотрансляции на своей странице в Фейсбук, что впервые в истории президент ПАСЕ может быть подвергнут импичменту.

"То, что совершил Педро Аграмунт сейчас - а это поездка с российской делегацией, с депутатам Госдумы… в Сирию к Башару Асаду - рассматривают в Европе как плевок в лицо политической элите. Дело в том, что он поехали не просто как частный депутат, он поехал не как испанский депутат – он поехал как президент Парламентской Ассамблеи и собой легитимизировал действия Асада, который буквально через несколько дней после его отлета (П.Аграмунта из Сирии – ИФ.) провел химическую атаку, и были погибшие, были убиты дети, более 50 человек погибли", - сказал Б.Береза.

Спустя несколько минут И.Геращенко у себя на Фейсбуке сообщила, что в ПАСЕ не хватило двух голосов, чтобы вопрос изменения регламента поставить в повестку дня Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

"2 голоса не хватило, чтобы вопрос изменения регламента стал в повестку дня ПАСЕ. Итак, теперь ситуация выглядит следующим образом: Аграмунт не ведет заседание, завтра будут дебаты, где все смогут задать вопросы, и потом будем требовать возвращения в сессионный зал дискуссии об изменениях регламента (относительно запуска процедуры импичмента президента ПАСЕ - ИФ). У нашей делегации впереди два тяжелых дня работы", - написала она.