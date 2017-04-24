Политика

13:11 24.04.2017

Послы ЕС утвердят решение по безвизовому режиму с Украиной 26 апреля

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече 26 апреля рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима для граждан Украины.

Согласно повестке, в перечне документов к рассмотрению комитет 26 апреля рассмотрит Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.

Триалог между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.

9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам.

Таким образом, завершение процесса либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов, в частности, утверждения Советом ЕС.

После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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