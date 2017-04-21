Политика

16:56 21.04.2017

Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев – посол

Китайское правительство выражает готовность ввести безвизовый режим с Украиной, исходя из желания двух стран, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

"Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", - сказал он на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем в пятницу в Киеве.

Дипломат также отметил, что китайская сторона приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.

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