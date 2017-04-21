Лукашенко: мы не нахлебники России

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия добивается от России равноправных условий для работы.

"Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее. Ничего подобного. Руководство России так не думает", - заявил А.Лукашенко, отвечая в пятницу на вопросы парламентариев. Президента цитирует его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что "мы не нахлебники".

"Поддерживая нас, вы поддерживаете себя, во-первых, а во-вторых, единственное, чего мы хотим, - чтобы у нас были равные условия для работы (в рамках ЕАЭС - ИФ)", - сказал он.

При этом А.Лукашенко отметил, что Белоруссии и России нужно не спорить, а договариваться.

"Не время сегодня спорить, обострять, надо договариваться, потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят. Мы эти проблемы можем и должны решать только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита - ИФ)", - подчеркнул президент.