Политика

16:00 20.04.2017

Невыполнение Россией предписания Суда ООН позволит Украине просить усиления санкций – Гопко

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко убеждена, что уклонение России от исполнения предписания Международного суда ООН даст Украине возможность просить усиления санкционного давления на Москву со стороны международных партнеров.

"Это приказ, определенные рекомендации, которые должны быть выполнены Россией. Это (невыполнение – ИФ) будет большим ударом по международному имиджу, это возможность для того, чтобы Украине просить дополнительных санкций, их усиления", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Нардеп также выразила мнение, что российская сторона будет вынуждена хотя бы на время рассмотрения Международным судом ООН иска Украины обеспечить выполнение предписанных судебной инстанцией мер.

"В противном случае это только подтвердит и даст дополнительные аргументы судьям о том, что Россия совершено не правовое государство, о том что она пренебрегает международным правом", - подчеркнула А.Гопко.

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