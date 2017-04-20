Политика

13:58 20.04.2017

Европарламент продлил сотрудничество с Верховной Радой до 2019 года

Европейский парламент продлил до 2019 года сотрудничество с Верховной Радой в рамках меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщил глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Европейский парламент поддержал продолжение сотрудничества с украинским парламентом на весь срок Европейского парламента до 2019 года. И хочу передать вам этот меморандум", - сказал Э.Брок на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и координатором программы Европарламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Пэтом Коксом в четверг в Киеве.

Он отметил, что дискуссия на встрече в формате "Диалога Жана Моне" показала, насколько сложно менять устоявшиеся, традиционные отношения в парламенте между большинством и оппозицией, а так же менять отношения между парламентом и правительством.

"Важно помнить, что оппозиция – это правительство завтрашнего дня. Но те, кто у власти сегодня, наверное, окажутся в оппозиции завтра. Таким образом, обе части парламента заинтересованы в его реформе", - сказал Э.Брок.

В свою очередь, А.Парубий напомнил, что в марте направил письмо президенту Европарламента с просьбой продлить действие меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Верховной Радой и Европарламентом.

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