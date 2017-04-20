Политика

12:27 20.04.2017

Парубий назвал положительным решение суда ООН в Гааге по иску Украины к РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает положительным для Украины принятие судом ООН в Гааге к рассмотрению иска Украины к РФ, а так же решение по действиям агрессора в Крыму.

"По вчерашнему решению: я считаю важным, что суд принял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии, считаю сам факт, что суд принялся к рассмотрению, положительным для Украины. Считаю положительным решение о признании того, что осуществляется давление на национальные меньшинства в Крыму", - сказал А.Парубий на брифинге в четверг в Киеве.

Спикер парламента убежден, что Украине следует сосредоточиться на том, что бы обеспечить достаточной доказательной базой это дело.

"Сам факт, что этот путь начат, убежден, является важным и положительным для Украины", - добавил А.Парубий.

Как сообщалось, в среду Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ принял решение, согласно которому РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.

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