Политика

18:44 19.04.2017

Киев призывает международное сообщество реагировать на каждый факт нарушения Россией решения Суда ООН

Украинская сторона ожидает, что Российская Федерация в кратчайшие сроки и полностью выполнит озвученное в среду решение Международного суда ООН (Гаага) по иску Украины против РФ, призывает международное сообщество следить за его выполнением и реагировать на каждый факт нарушения Россией этого решения.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения этого Суда и привлекать Россию за ответственность за каждый факт нарушения этого решения", - написала в своей странице в Фейсбук после заседания суда глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Говоря о вынесенном решении, Е.Зеркаль отметила, что суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма и "у Украины есть достаточно понимания, какие именно доказательства мы будем представлять на стадии слушаний по существу".

Она отметила, что сегодняшнее решение суда не освобождает Российскую Федерацию от обязанности соблюдать взятые на себя обязательства по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы продолжаем тщательно готовиться к слушаниям по существу, чтобы окончательно доказать сознательное и дерзкое нарушение Российской Федерацией норм международного права", - заверила замминистра иностранных дел Украины.

В свою очередь, как заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, внефракционный народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112.Украина", дело будет дальше рассматриваться по сути и надо показать, что именно Россия финансирует представителей "ДНР"/"ЛНР".

"В случае, если Россия не обеспечит исполнение решения о временных мерах, тогда Украина может обратиться в суд для установления факта нарушения решения суда. Это будет иметь серьезные политически последствия для России и мы можем отметить, что рассмотрение иска по сути продолжиться независимо от того, будет ли Россия исполнять эти превентивные меры. Но для России это будет дополнительным минусом и будет усиливать изоляцию", - сказала она.

ВАЖНОЕ

Лондон продолжит санкционные давление на РФ для полного выполнения ею Минских соглашений – Мэй

Партия "Воля" объединилась с "Рухом новых сил" Саакашвили

Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО и реформы в Украине

Кабмин создал межведомственную комиссию по вопросу возложения на РФ полной ответственности за соблюдение прав человека в Крыму и ОРДЛО

В МИД Украины заверили, что дополнительных документов после введения безвиза с ЕС не потребуется

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Мэй обсудили возможности расширения помощи Великобритании в проведении украинских реформ

Порошенко обсудит с премьером Великобритании сотрудничество в сфере безопасности

В мае стороны определят график рассмотрения дела в Международном суде ООН

Британский парламент утвердил решение о проведении досрочных выборов 8 июня

Посольство США: Мы хотим справедливости для граждан Украины, задержанных и осужденных в РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog9728.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА