Киев призывает международное сообщество реагировать на каждый факт нарушения Россией решения Суда ООН

Украинская сторона ожидает, что Российская Федерация в кратчайшие сроки и полностью выполнит озвученное в среду решение Международного суда ООН (Гаага) по иску Украины против РФ, призывает международное сообщество следить за его выполнением и реагировать на каждый факт нарушения Россией этого решения.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения этого Суда и привлекать Россию за ответственность за каждый факт нарушения этого решения", - написала в своей странице в Фейсбук после заседания суда глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Говоря о вынесенном решении, Е.Зеркаль отметила, что суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма и "у Украины есть достаточно понимания, какие именно доказательства мы будем представлять на стадии слушаний по существу".

Она отметила, что сегодняшнее решение суда не освобождает Российскую Федерацию от обязанности соблюдать взятые на себя обязательства по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мы продолжаем тщательно готовиться к слушаниям по существу, чтобы окончательно доказать сознательное и дерзкое нарушение Российской Федерацией норм международного права", - заверила замминистра иностранных дел Украины.

В свою очередь, как заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, внефракционный народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112.Украина", дело будет дальше рассматриваться по сути и надо показать, что именно Россия финансирует представителей "ДНР"/"ЛНР".

"В случае, если Россия не обеспечит исполнение решения о временных мерах, тогда Украина может обратиться в суд для установления факта нарушения решения суда. Это будет иметь серьезные политически последствия для России и мы можем отметить, что рассмотрение иска по сути продолжиться независимо от того, будет ли Россия исполнять эти превентивные меры. Но для России это будет дополнительным минусом и будет усиливать изоляцию", - сказала она.