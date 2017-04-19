Политика

18:38 19.04.2017

Порошенко и Мэй обсудили возможности расширения помощи Великобритании в проведении украинских реформ

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй расширение сотрудничества в программах реализации украинских реформ.

"Мы обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности. Я могу подтвердить: премьер-министр предложила, чтобы Великобритания принимала участие в ряде программ реформ, в том числе я думаю, что может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства Службы финансового расследования, которое я поручил доработать, внести и сделать максимально эффективным и некоррумпированным, ликвидировав налоговую милицию", - сказал П.Порошенко журналистам после переговоров с Т.Мэй в среду в Лондоне.

По словам главы Украинского государства, стороны также обсудили судебную реформу в Украине с учетом привлечения британских советников и опыта Великобритании в этой сфере.

"Подняли вопрос визовой либерализации для украинских граждан, обсудили этот вопрос", - добавил П.Порошенко.

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