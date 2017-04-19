Политика

18:12 19.04.2017

Лондон продолжит санкционные давление на РФ для полного выполнения ею Минских соглашений – Мэй

Великобритания поддерживает санкции против России до полного выполнения минских соглашений, заявила премьер-министр этой страны Тереза Мэй.

"Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений", - сказала она перед переговорами с президентом Украины Петром Порошенко в среду в Лондоне.

По словам Т.Мэй, Великобритания не признает аннексию Россией Крыма и осуждает действия России на востоке Украины.

Она также отметила, что ее страна поддерживает реформы, которые сегодня осуществляет Украина.

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