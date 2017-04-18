Апелляционный суд Киева разъяснил, почему отменил решение Печерского суда об аресте экс-"беркутовца" Гончаренко

Апелляционный суд Киева разъяснил свое решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виталия Гончаренко несоответствием решения суда первой инстанции – Печерского районного суда Киева – действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Пресс-служба Апелляционного суда Киева в сообщении во вторник изложила хронологию принятия решения об аресте В.Гончаренко и рассмотрения его апелляционных жалоб. Так, 6 апреля текущего года Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционные жалобы на определение следователя судьи Печерского райсуда от 10 марта, которым была изменена мера пресечения В.Гончаренко с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток, но в пределах срока досудебного расследования.

В ходе апелляционного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу, что решение суда первой инстанции вынесено с нарушением требований действующего законодательства. Так, следственный судья, удовлетворяя ходатайство прокурора об изменении В.Гончаренко меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, мотивировал это тем, что риски, определенные ст. 177 УПК Украины, не подтвердились. Однако, в связи "с общественной необходимостью" и подозрением В.Гончаренко в совершении тяжких уголовных преступлений, за возможное наказание, которое может побудить его к совершению неправомерных действий, есть основания для изменения последнему меры пресечения.

В то же время ст. 177 УПК Украины четко предусматривает два основных основания для применения в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения (наличие обоснованного подозрения и рисков, определенных ч. 1 этой статьи). Отсутствие хотя бы одного из этих оснований исключает возможность избрания в отношении лица меры пресечения.

В пресс-службе Апелляционного суда Киева подчеркнули, что понятие "общественной необходимости" вообще не определено уголовным процессуальным законодательством как основание для избрания меры пресечения.

Кроме того, следственный судья не выполнил требования уголовного процессуального законодательства и при определении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Так, согласно положениям ч. 1 ст. 197 УПК Украины, срок действия постановления следственного судьи, суда о содержании под стражей не может превышать 60 дней, при этом в соответствии с требованиями УПК Украины, срок действия любой меры пресечения не может выходить за пределы досудебного расследования.

Срок действия данного уголовного производства, согласно постановлению заместителя генерального прокурора, продлен до 10 месяцев - до 23 апреля 2017 года. Однако, в соответствии с принятым судом первой инстанции решением от 10 марта, избранная В.Гончаренко мера пресечения действует до 7 мая, то есть выходит за пределы срока досудебного расследования.

Кроме того, согласно сообщению Генеральной прокуратуры Украины, поступившему в Апелляционный суд Киева 6 апреля, досудебное расследование этого уголовного производства уже завершилось и 24 марта обвинительный акт направлен в Печерский райсуд Киева.

"…отменив решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении ходатайства прокурора, коллегия судей выходила из положений УПК Украины, учитывая, что досудебное расследование данного уголовного производства уже закончено, в связи с чем апелляционная инстанция ограничена в своих действиях по решению вопроса о применении к Гончаренко В.А. меры пресечения, который с 24 марта имеет статус обвиняемого. То есть, вопрос об избрании меры пресечения должен решать суд, в котором дело будет рассматриваться по сути, о чем и было указано в определении Апелляционного суда Киева", - поясняет пресс-служба.

Приведенные выше обстоятельства указывают на несоответствие вынесенного судом первой инстанции решения действующему УПК Украины, в связи с чем оно подлежало отмене, подытожили в Апелляционном суде Киева.

Как сообщалось, экс-"беркутовец" В.Гончаренко вместе с тремя сослуживцами был задержан в Харькове в июне 2016 года, на тот момент работал в полиции. Его и еще одного бывшего сотрудника "Беркута" подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке.

До 4 февраля 2017 года В.Гончаренко находился под домашним арестом после соответствующего решения Печерского райсуда Киева. 10 марта 2017 года Печерский райсуд Киева вновь арестовал его на два месяца. Однако 6 апреля Апелляционный суд Киева принял решение освободить В.Гончаренко из-под стражи под личное обязательство.

7 апреля начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры С.Горбатюк заявил, что в ведомстве рассматривают возможность подачи представления в Высший совет правосудия и открытие уголовного производства в связи с освобождением В.Гончаренко. Он напомнил, что этому человеку инкриминируют совершение 33 покушений на убийства с использованием огнестрельного оружия.

В заявлении для прессы офицеров Харьковского батальона специального назначения "Беркут", выложенном в YouTube 14 апреля, четверо экс-"беркутовцев" В.Гончаренко, Артем Войлоков, Александр Костюк и Владислав Мастега дали понять, что покинули территорию Украины из-за того, что, по их словам, "здесь опасно находиться".