Синютка: Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка скептически оценивает возможность реализации заявленных руководством Львова планов о постройке завода по переработке твердых бытовых отходов.

"Нам очень хотелось бы, чтобы Львов построил завод, но чем дальше, тем меньше я в это верю", – сказал О.Синютка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что не верит в то, что можно сделать что-либо большое, не решив мелких проблем.

"Всегда большое могут сделать те, кто сделал что-то маленькое. А пока что есть проблемы даже в мелочах", – сказал глава Львовской ОГА.

По словам А.Синютки, у него состоялся "очень откровенный разговор" с послом Франции в Украине Изабель Дюмон по поводу проекта завода по переработке отходов, который для Львова должна разработать французская компания "Эжис".

"Мне очень хотелось бы, чтобы это не были деньги, выброшенные на ветер, а чтобы это был хотя бы качественный документ", – отметил глава ОГА.

Как сообщалось, Львов и французская компания "Эжис" подписали договор на разработку плана рекультивации свалки в Грибовичах и проекта нового комплекса по переработке отходов. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что "Эжис" в конце апреля текущего года выберет наиболее подходящее место для строительства завода.

Руководство Львова планирует построить комплекс по переработке ТБО за средства кредита от Европейского инвестиционного банка.

Полный текст интервью с О.Синюткой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"