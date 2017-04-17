Песков: никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится

Российская сторона не готовит никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет", - сказал Д.Песков журналистам на вопрос, готовит ли российская сторона какие-то предложения к предстоящему общению лидеров "нормандской четверки".

Д.Песков добавил, что, когда это общение состоится, СМИ будут проинформированы соответствующим образом.