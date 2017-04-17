В Париже акция против Марин Ле Пен завершилась столкновениями

В Париже беспорядками завершилась акция против запланированного на понедельник митинга сторонников пророссийского кандидата Марин Ле Пен на арене Зенит в 19-м округе города, сообщает "112 Украина".

"В Париже в ходе митинга против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен произошли столкновения протестующих и полиции", – говорится в сообщении на сайте "112 Украина" со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Демонстранты были одеты одеты в черные маски, бросали дымовые шашки в полицейских, которые ответили слезоточивым газом.

Всего в акции приняло участие 400 человек.