Политика

23:10 16.04.2017

На конституционном референдуме в Турции победили сторонники перехода к президентской форме правления

51,35% избирателей Турции на конституционном референдуме высказались за переход от парламентской формы правления к президентской, сообщает государственное информационное агентство Анадолу.

"После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки… Также осталось подсчитать данные с нескольких зарубежных участков, которые не влияют на итоги голосования", – говорится в сообщении информагентства.

Общее количество голосов составило почти 49 млн – за изменения в конституцию Турции проголосовало 51,36% (24 млн 935 тыс. 426) избирателей, против – 48,64% (23 млн 616 тыс. 345).

Как сообщалось, при положительном исходе референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

ВАЖНОЕ

В Раду внесли проект постановления об отмене принятия закона о рынке электроэнергии - Власенко

Геращенко закрыла заседание Рады, нардепы соберутся через месяц

Нардеп Савченко вскоре обнародует программу партии, которую возглавила

Блокада оккупированных территорий Донбасса отсрочит реинтеграцию - Горбулин

Рада отклонила законопроект по корректировке "закона Савченко"

ПОСЛЕДНЕЕ

Оппозиция Турции оспорит результаты референдума

В Париже акция против Марин Ле Пен завершилась столкновениями

В ЕС обсуждают возможность "норвежской модели" выхода Британии из союза

Генсек Совета Европы предложил Турции помощь в обеспечении верховенства права после референдума

Отношения с Россией на самом низком уровне – Макмастер

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
энергетики купить на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА