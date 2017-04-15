Лавров сообщил о планируемых в ближайшее время контактах лидеров "нормандского формата"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планируемых в ближайшее время контактах лидеров "нормандского формата" (Украина, ФРГ, Франция, РФ).

На пресс-конференции в субботу в Москве он отметил, что заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) Александра Турчинова о безальтернативности продвижения украинских войск в восточные районы Украины свидетельствует об отказе Киева выполнять Минские договоренности.

"Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть Минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже", - сказал С.Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее заявление А.Турчинова.

С.Лавров напомнил, что в пресс-службе Кремля уже сообщили, что в ближайшее время планируются контакты лидеров "нормандского формата". "Думаю, что это будет один из очень серьезных вопросов для рассмотрения", - отметил глава МИД РФ.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью BBC заявил о том, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток (Украины)".