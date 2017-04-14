Геращенко закрыла заседание Рады, нардепы соберутся через месяц

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", уже традиционно к завершению заседания в пятницу в сессионном зале осталось малое количество народных депутатов.

Согласно календарному плану, следующее пленарное заседание украинского парламента состояться через месяц – 16 мая.

В течение этого времени у парламентариев предусмотрены 3 недели на работу комитетах, комиссиях и фракциях и 1 неделя - на работу с избирателями.