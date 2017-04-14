Политика

13:37 14.04.2017

Нардеп Савченко вскоре обнародует программу партии, которую возглавила

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко обещает в ближайшее время обнародовать программу партии, которую она возглавила.

"Программу, я думаю, вы скоро сможете увидеть. Как только она будет зарегистрирована, я ее озвучу", - сообщила Н.Савченко журналистам в пятницу в Киеве.

Она рассказала, что партия, главой которой ее избрали, "имеет львовское начало". "Это "Национальный альянс свободы и украинского патриотизма". Она была создана давно, меня переизбрали главой партии и мы изменили название - политическая партия "Гражданская платформа Надежды Савченко", - привела подробности народный депутат.

По её словам, цель партии - "изменение политической системы".

Н.Савченко намерена привлечь к сотрудничеству "разумных и грамотных людей, у которых нет пафоса и дури, как у тех, кто приходит в народные депутаты".

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