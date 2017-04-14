Минский процесс создает условия для работы по безопасности и освобождению заложников - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что украинская сторона не должна отказываться от участия в переговорном процессе, который проходит в Минске, по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Надо ездить, потому как это создает условия прежде всего для работы по двум направлениям - безопасности, хотя вы знаете, что боевики не выполняют договоренностей, которые были достигнуты... Второе - есть возможность продолжить переговоры относительно возвращения заложников", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности поездок в Минск в ходе круглого стола "Торговая блокада Донбасса: потери или достижения?" в пятницу в Киеве.

В. Горбулин также подчеркнул, что Минск является единственной переговорной площадкой, посредством которой Украина имеет возможность доносить информацию о том, что происходит в ОРДЛО, к сведению широкой общественности.

Он также отметил, что привлечение в данный переговорный процесс Великобритании и/или США значительно усилило бы позиции Украины.