Политика

11:45 14.04.2017

Блокада оккупированных территорий Донбасса отсрочит реинтеграцию - Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин считает, что прекращение торгово-экономических связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей отсрочит во времени реинтеграцию Донбасса.

"Нужно признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий", - сказал он в ходе круглого стола "Торговая блокада Донбасса: потери или достижения?" в пятницу в Киеве.

В то же время В.Горбулин подчеркнул важность прекращения торговли с оккупированными территориями Донбасса: "Это решение является необходимым, долгожданным и в то же время запоздалым как минимум на полтора года. ... Конечно, установление ограничений и контроля за передвижением лиц и транспортных средств и грузов через линию разграничения в границах Донецкой и Луганской областей является вынужденным, несмотря на это, их позитивное влияние не подлежит сомнению".

По его словам, блокада будет способствовать восстановлению консенсуса в украинском сообществе.

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