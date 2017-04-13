Политика

20:07 13.04.2017

Столтенберг вновь призвал к поиску политического выхода из кризиса в Украине

Единственной возможность преодолеть кризис на востоке Украины - это поиск политического решения, заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Путь решения проблемы и кризиса в Украине заключается в переговорах, в политическом выходе, и единственная существующая для этого база - это Минские соглашения", - сказал генсек НАТО, выступая в Университете Джорджа Вашингтона (США).

Он также призвал Россию "использовать все свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы убедиться в том, что они в полной мере соблюдают условия Минских соглашений, что означает соблюдение режима прекращения огня, которое в настоящее время не выполняется, отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения и предоставление доступа международным наблюдателям".

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