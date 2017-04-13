Визит Тиллерсона подтвердил невозможность сотрудничества с РФ на основании доверия – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву подтвердил невозможность сотрудничества или диалога с Российской Федерацией на основании доверия.

"Я знаю также первые результаты визита: непубличные. Не буду говорить обо всем, но наш тезис – совместный тезис со всеми друзьями и партнерами о том, что с Россией нельзя ни сотрудничать, ни говорить на основании доверия – во время визита однозначно был подтвержден", - сказал П.Климкин журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, Р.Тиллерсон во время встречи с представителями стран "Большой семерки" заявил о готовности США сделать больше для Украины, а также призвал к этому другие страны.