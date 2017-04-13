Политика

14:34 13.04.2017

Визит Тиллерсона подтвердил невозможность сотрудничества с РФ на основании доверия – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву подтвердил невозможность сотрудничества или диалога с Российской Федерацией на основании доверия.

"Я знаю также первые результаты визита: непубличные. Не буду говорить обо всем, но наш тезис – совместный тезис со всеми друзьями и партнерами о том, что с Россией нельзя ни сотрудничать, ни говорить на основании доверия – во время визита однозначно был подтвержден", - сказал П.Климкин журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, Р.Тиллерсон во время встречи с представителями стран "Большой семерки" заявил о готовности США сделать больше для Украины, а также призвал к этому другие страны.

ВАЖНОЕ

Группа нардепов обещает прибегнуть к акциям, если Рада не рассмотрит законопроект о выборах по открытым спискам

Тимошенко называет правительственный законопроект "О рынке электроэнергии" коррупционным

Украина обеспечит равные возможности для участников "Евровидения", но они должны уважать закон - МИД

Ситуация в Украине остается препятствием на пути к улучшению отношений РФ и США – Тиллерсон

Каждый пятый законопроект Кабмина становится законом, правительственные инициативы поддерживает оппозиция – КИУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада ратифицировала межправительственное соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

Комитет Рады отклонил законопроект об оккупированных территориях

Рада отклонила предложенные профильными комитетами кандидатуры в номинационную комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Климкин намерен посетить США в ближайшее время

Реформаторство Кабмина Гройсмана в 2017г пройдет проверку реформами пенсий, земли, здравоохранения, ГФС и приватизацией – мнение

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА