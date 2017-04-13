Политика

14:18 13.04.2017

Климкин намерен посетить США в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время намерен посетить Вашингтон (США).

"Сейчас мы находимся в очень тесном контакте со всеми представителями Администрации. Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся еще раз посетить Вашингтон, то есть идет очень тесный диалог", - сказал министр журналистам в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о возможной дате встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

П.Климкин подчеркнул, что в рамках подготовки поездки президента Украины в США, необходимо подготовить повестку дня встречи и способы давления на Россию для выполнению ею Минских договоренностей.

"Нам необходимо построить не только повестку дня, поскольку она и так известна, нам необходимо построить результат. Этот визит Тиллерсона (госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву - ИФ) – это этап в построении того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она в конце концов начала выполнять Минские договоренности", - отметил министр иностранных дел Украины.

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