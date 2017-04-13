Рада ратифицировала Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Мальтой

Верховная Рада 280-ю голосами поддержала в четверг закон о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонения относительно налогов на доходы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость заключения данной конвенции объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Мальты, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: в государстве, где получатель дохода является резидентом, а также в государстве, где осуществляется деятельность, в связи с которой возникает доход.

"Поэтому эта конвенция будет способствовать, во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от налогов, и, в-третьих, взаимному сокращению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", - говорится в пояснительной записке.