Политика

16:18 12.04.2017

Комитет нацбезопаности просит спикера пригласить главу НАБУ на заседание Рады

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия пригласить на пленарное заседание в пятницу руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и заслушать его.

"Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и национальной безопасности обращается к спикеру с предложением поставить на утреннем заседании (в четверг, 13 апреля – ИФ) на голосование вопрос об отчете председателя Национального антикоррупционного бюро в пятницу по отчете о расследовании коррупции в Министерстве обороны, Вооруженных силах Украины, разворовывании там имущества", - сказал руководитель комитета Сергей Пашинский на заседании комитета в среду в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет приглашал А.Сытника на свое заседание в среду, однако А.Сытник на заседание не пришел.

Как сообщалось, профильный комитет планировал в среду заслушать информацию А.Сытника о текущем состоянии расследования коррупционных дел в сфере национальной безопасности и обороны.

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