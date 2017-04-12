Сессия горсовета Днепра не началась из-за "баталий" в зале и отсутствия кворума

Депутаты Днепровского городского совета в среду собрались на 19-ю очередную сессию, но так и не смогли перейти к рассмотрению вопросов повестки дня из-за отсутствия кворума и беспорядка в зале.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале зарегистрировались 32 депутата из 64.

Более часа в сессионном зале продолжались депутатские баталии, которые мешали началу работы. Представители фракции "Громадська сила" и других оппозиционных фракций заблокировали трибуну, началась небольшая потасовка. Эти депутаты требовали поставить первым в повестку дня вопрос об отставке секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и председателя бюджетной комиссии Артема Хмельникова. Оба депутата - из фракции "Самопомич", их обоих однопартийцы подозревают в коррупции.

Народные избранники не могли поделить микрофон на трибуне, выкрикивали обвинения в коррупции, затем перешли к поздравлениям с днем рождения и даже решились курить прямо в сессионном зале.

Городской голова Днепра Борис Филатов неоднократно призывал депутатов перейти к конструктивной работе, однако, не добившись позитивного результата, объявил перерыв.

В повестке дня сессии первым вопросом стоит вопрос о выделении земли для строительства в городе Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью и спортсменов паралимпийской команды Украины. Вопрос переизбрания секретаря горсовета и главы бюджетной комиссии указан в повестке дня последним.

Мэр Днепра назвал поведение депутатов "балаганом и позором" на всю страну. "Мы должны проголосовать за реабилитационный центр паралимпийского комитета. Вы все в присутствии уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью обязались, что мы это сделаем", - подчеркнул Б.Филатов.

После часового перерыва он пытается продолжить сессию.

Перед началом сессии возле горсовета Днепра проходило сразу несколько митингов. Люди требовали отставки В.Мишалова и А.Хмельникова, с другой стороны горсовета местные жители поддерживали этих депутатов.