Украина будет бойкотировать Ассамблею МПС в Петербурге – А.Порошенко

Украина будет бойкотировать проведение Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Санкт-Петербурге и призывает к этому другие страны, заявил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Порошенко.

"Проведение следующей 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского Союза в стране, которая нарушает принципы Устава МПС и Устава ООН, является нелогичным и неадекватным, по меньшей мере", - заметил А.Порошенко во время брифинга в Верховной Раде по итогам участия делегации украинских парламентариев в 136-й сессии Ассамблеи МПС, Всемирной организации национальных парламентов в Бангладеше.

"Агрессию нельзя вознаграждать! Именно поэтому украинский Парламент принял решение не участвовать в сессии Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге и настойчиво призывает все другие делегации воздержаться от поездки", - подчеркнул политик.

По его словам, во время 136-го заседания МПС члены российской делегации приглашали всех парламентариев "к себе в гости - в Крым и Севастополь". "Цинизм зашкаливает. Важно сразу достаточно жестко отвечать на такое "гостеприимство" и отмечать все международные площадки, что Крым – это Украина", - сказал А.Порошенко.

Он рассказал, что на 136-м заседании МПС он представлял Украину на форуме молодых парламентариев. "Это постоянно действующая платформа, которая была создана в структуре МПС, с целью привлечения молодых политиков к обсуждению глобальных геополитических тем. Одна из тем форума касалась вопроса роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела государств", - сказал депутат, добавив, что в своем выступлении неоднократно отмечал, что РФ стала лидером в вопросе нарушения принципа невмешательства и что именно Государственная Дума РФ практически единогласно позволила президенту РФ Владимиру Путину в 2014 году направить войска в Украину.

"Хочу подчеркнуть важность присутствия представителей Украины на международных мероприятиях такого уровня. Ведь мы должны использовать каждую возможность, каждая дискуссионная площадка для донесения правды о ситуации в Украине. Ведь даже небольшая конференция используется для российской пропаганды. Поэтому мы должны присутствовать везде, где это возможно, если бы иметь возможность противостоять российской лжи и пропаганде", - сказал А.Порошенко.