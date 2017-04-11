Политика

18:56 11.04.2017

Украина будет бойкотировать Ассамблею МПС в Петербурге – А.Порошенко

Украина будет бойкотировать проведение Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Санкт-Петербурге и призывает к этому другие страны, заявил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Порошенко.

"Проведение следующей 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского Союза в стране, которая нарушает принципы Устава МПС и Устава ООН, является нелогичным и неадекватным, по меньшей мере", - заметил А.Порошенко во время брифинга в Верховной Раде по итогам участия делегации украинских парламентариев в 136-й сессии Ассамблеи МПС, Всемирной организации национальных парламентов в Бангладеше.

"Агрессию нельзя вознаграждать! Именно поэтому украинский Парламент принял решение не участвовать в сессии Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге и настойчиво призывает все другие делегации воздержаться от поездки", - подчеркнул политик.

По его словам, во время 136-го заседания МПС члены российской делегации приглашали всех парламентариев "к себе в гости - в Крым и Севастополь". "Цинизм зашкаливает. Важно сразу достаточно жестко отвечать на такое "гостеприимство" и отмечать все международные площадки, что Крым – это Украина", - сказал А.Порошенко.

Он рассказал, что на 136-м заседании МПС он представлял Украину на форуме молодых парламентариев. "Это постоянно действующая платформа, которая была создана в структуре МПС, с целью привлечения молодых политиков к обсуждению глобальных геополитических тем. Одна из тем форума касалась вопроса роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела государств", - сказал депутат, добавив, что в своем выступлении неоднократно отмечал, что РФ стала лидером в вопросе нарушения принципа невмешательства и что именно Государственная Дума РФ практически единогласно позволила президенту РФ Владимиру Путину в 2014 году направить войска в Украину.

"Хочу подчеркнуть важность присутствия представителей Украины на международных мероприятиях такого уровня. Ведь мы должны использовать каждую возможность, каждая дискуссионная площадка для донесения правды о ситуации в Украине. Ведь даже небольшая конференция используется для российской пропаганды. Поэтому мы должны присутствовать везде, где это возможно, если бы иметь возможность противостоять российской лжи и пропаганде", - сказал А.Порошенко.

ВАЖНОЕ

Рада отклонила законопроект о Конституционном суде

Киев заявляет о поддержке инициатив Польши по усилению центральной Европы

Вашингтон не допустит пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии - Тиллерсон в разговоре с Порошенко

Спикеры парламентов стран Карпатского региона встретятся в июне в Трускавце - Парубий

Порошенко провел телефонные консультации с Тиллерсоном

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп подписал акт о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Черногории в НАТО

Кабмин Гройсмана "непотопляем", так как у коалиции нет голосов для назначения нового правительства – Левочкин

Британский премьер против участия Лондона в ударах по Сирии, в отличие от министров обороны и иностранных дел

"Батькивщина" " не будет голосовать за законопроект о КС в случае непринятия их поправок – Власенко

Посол Китая презентовал журнал, посвященный 25-летию дипотношений с Украиной

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Товары для кошек
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА