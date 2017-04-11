Политика

18:50 11.04.2017

Трамп подписал акт о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал акт о ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал акт США о ратификации протокола о принятии Черногории в НАТО", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, распространенном во вторник.

"США будут работать над дальнейшим укреплением наших уже крепких отношений с Черногорией и с нетерпением ожидают момента, когда смогут официально приветствовать эту страну в качестве 29-го члена альянса", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, "с момента основания в 1949 году, НАТО играла центральную роль в обеспечении мира и безопасности на европейском континенте". "Это альянс не только общих интересов, но и общих ценностей", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи лидеров государств НАТО 25 мая в Брюсселе и возможности подтвердить эти фундаментальные и прочные трансатлантические ценности", - говорится в документе.

Как отмечается в пресс-релизе, "Черногория будет также там присутствовать, сигнализируя другим претендентам на вступление в НАТО о том, что дверь в евроатлантическое сообщество остается открытой и что западно-балканские страны свободны выбирать свое будущее, собственных партнеров без внешнего вмешательства или запугивания".

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