Президент США заявил, что готов решить проблему КНДР или вместе с Китаем, или без него

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что намерен решить проблему с Северной Кореей вне зависимости от того, станут ли власти Китая помогать Вашингтону.

"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет прекрасно, а если нет - мы решим эту проблему без них!", - написал президент в своем "Твиттере".

"Я объяснил председателю КНР, что торговое соглашение (Китая - ИФ) с США будет заключено на гораздо более выгодных для КНР условиях, если они решат проблему Северной Кореи!", - добавил он.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с официальным двухдневным визитом и провел переговоры с Д.Трампом. Как сообщалось ранее, отношения между КНР и Северной Кореей должны были стать одной из главных тем переговоров между двумя лидерами.

Д.Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости пересмотра торговых отношений США с Китаем, так как, по его мнению, действующие правила двусторонней торговли невыгодны американским компаниям.

Китай последовательно выступает за решение северокорейской проблемы политическими средствами путем переговоров и консультаций. Китайская сторона многократно призывала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в районе Корейского полуострова и регионе в целом.

На прошлой неделе Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты. В минувшее воскресенье США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.

МИД РФ во вторник выразил обеспокоенность планами США в отношении КНДР в связи с возможным односторонним силовым сценарием развития ситуации.

"Мы очень озабочены вопросом, что в Вашингтоне задумали в отношении КНДР, намекая на возможность одностороннего силового сценария", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.